«بيتكوين» تعمّق خسائر «المشفرة» وتتجه قرب 18 ألف دولار

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت عملة « البيتكوين » في بداية تداولاتها أمس (الأحد) بسبب تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية، ولامست العملة مستوى 18.468 دولاراً، بتراجع نسبته 10% لتلامس أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020. وخسرت العملة المشفرة منذ شهر نوفمبر 2021 نحو 72% من قيمتها. وتراجعت جميع العملات المشفرة الرئيسية بشكل حاد صباح أمس (الأحد).

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