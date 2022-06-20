أسعار الحديد تقفز 36 %.. الطن تجاوز 4600 ريال !

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت هيئة الإحصاء في تقرير حديث لها أن أسعار الحديد المحلي قفزت بنسبة 36% في شهر مايو الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021 لتصل إلى 4615 ريالا للطن، وتجاوزت أسعار الحديد للطن مستوى 4 آلاف ريال للحديد حجم «8 – 10 – 12 مم»، فيما تباع أسعار الحديد المحلي وزن «14 – 16 – 18 مم» دون مستويات 4000 ريال للطن.

وأظهر التقرير أن أسعار كيابل ربط الحديد زنة 10 كيلوغرامات قفزت بنسبة 34% لتصل إلى 73 ريالا، بعد أن كانت بـ 54.5 ريال، وارتفعت أسعار الخشب الروماني للمتر المكعب بنسبة 30.5% لتصل إلى 1892 ريالا، بعد أن كانت بـ 1450 ريالا.

وفيما يختص بالسلع الغذائية، أظهرت هيئة الإحصاء أن «الطماطم المحلي» تعد أكثر السلع ارتفاعا في الأسعار، بنسبة 43.14%، ثم البطاطس المحلي بنسبة 39.51%، فيما كانت أكثر السلع انخفاضا «الهيل الهندي» بنسبة 16%، ثم الهيل الأمريكي بنسبة 12.37%.

وارتفعت أسعار الشعير المستورد بنسبة 43.9% ليصل سعر الكيس 50 كيلوغراما إلى 83.71 ريال، بعد أن كان يباع بسعر 58.17 ريال، أما «الرودس» فقفزت أسعاره بنسبة 39.4% لتصل إلى 19.53 ريال بعد أن كانت بـ 14 ريالا.