اخبار الرياضه السعوديه ذهب «آسيا».. للوطن

ووسط حضور جماهيري غفير، قدم نجوم منتخبنا واحدة من أجمل لقاءاتهم، وسيطروا على أرض الملعب، وكاد أيمن يحيى أن يفتتح التسجيل لولا تصدي حارس أوزبكستان فلاديمير نازاروف بصعوبة، وفي الشوط الثاني ومن تسديدة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء أطلق أحمد الغامدي الأفراح السعودية بإحرازه الهدف الأول (د: 48)، وواصل لاعبو الأخضر سيطرتهم، ومن هجمة منظمة ضاعف فراس البريكان النتيجة بعد أن سدد كرة قوية أرضية لتسكن الشباك الأوزبكية (د: 74)، ورغم الضغط الأوزبكي لتقليص النتيجة إلا أن تماسك دفاع الأخضر ومن خلفهم تألق الحارس نواف العقيدي حال دون ذلك، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا بهدفين دون مقابل.
وبعد اللقاء، رفع قائد الأخضر حسان تمبكتي كأس البطولة ونال اللاعبون الميداليات الذهبية، فيما حصل لاعبو أوزبكستان على الميداليات الفضية ونال منتخب اليابان المركز الثالث والميداليات البرونزية.
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