اخبار الرياضه السعوديه ذهب «آسيا».. للوطن

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل إنجازات الوطن، ومن يوم لآخر يرفرف العلم السعودي من بلد لآخر في كل المجالات. وفي أوزبكستان كان نجوم الوطن في الموعد بعد أن توج منتخبنا الوطني الأولمبي بكأس آسيا تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخه، في لقاء نثر نجوم الأخضر أجمل الفنون وأحلى الإبداعات على بساط ملعب ميلي بالعاصمة الأوزبكية طاشقند، وتفوقوا على صاحب الأرض والجمهور منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل، ليحصد منتخبنا لقب البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال منتخب أوزبكستان المركز الثاني والميداليات الفضية.

ووسط حضور جماهيري غفير، قدم نجوم منتخبنا واحدة من أجمل لقاءاتهم، وسيطروا على أرض الملعب، وكاد أيمن يحيى أن يفتتح التسجيل لولا تصدي حارس أوزبكستان فلاديمير نازاروف بصعوبة، وفي الشوط الثاني ومن تسديدة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء أطلق أحمد الغامدي الأفراح السعودية بإحرازه الهدف الأول (د: 48)، وواصل لاعبو الأخضر سيطرتهم، ومن هجمة منظمة ضاعف فراس البريكان النتيجة بعد أن سدد كرة قوية أرضية لتسكن الشباك الأوزبكية (د: 74)، ورغم الضغط الأوزبكي لتقليص النتيجة إلا أن تماسك دفاع الأخضر ومن خلفهم تألق الحارس نواف العقيدي حال دون ذلك، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا بهدفين دون مقابل.

وبعد اللقاء، رفع قائد الأخضر حسان تمبكتي كأس البطولة ونال اللاعبون الميداليات الذهبية، فيما حصل لاعبو أوزبكستان على الميداليات الفضية ونال منتخب اليابان المركز الثالث والميداليات البرونزية.