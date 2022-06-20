اخبار الرياضه السعوديه الأخضر «الغالي».. بكأس آسيا «قياسي»

محمد بن مسعود - الدمام - سيدون التاريخ بأن منتخبنا الوطني تحت 23 سنة حقق لقب كأس آسيا 2022 بكل جدارة واستحقاق متفوقا على كافة المنتخبات المشاركة بالبطولة، وسط عنفوان وهيبة الصقور الخضر في بطولات أكبر قارات العالم. بالأمس لم يحقق الأبطال اللقب فقط، بل صنعوا لأنفسهم تاريخا عظيما وكبيرا من خلال الأرقام والإحصائيات التي خرج بها الأخضر، بقيادة المدير الفني الوطني الكابتن سعد الشهري وباقي زملائه بالطاقم الفني والإداري واللاعبين الأبطال. منتخبنا الذي وقع في المجموعة «D» برفقة اليابان والإمارات وطاجيكستان، نجح في تحقيق انتصارين وتعادل، ولم يخسر، متربعاً على عرش الصدارة بسبع نقاط، مسجلاً 13 هدفاً خلال مشوار البطولة منذ بدايتها حتى ختامها أمام أوزبكستان، كما لم تستقبل شباكه طيلة المباريات الست أي هدف يذكر.

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