أسعار الحبوب والاحتكار يهددان الزراعة - #عاجل

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 تحديًا تواجه القطاع الزراعي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، من أبرزها ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا بسبب الطلب العالي من الدول بهدف التخزين، واستمرار تبعات جائحة كورونا على انسيابية حركة السلع الغذائية عالميًا، وسيطرة شركات عالمية محدودة للتحكم في الموارد الزراعية المستهدفة.

ميز نسبية

وقدمت الوزارة في سياق تقرير حديث، عدة مقترحات من بينها استمرار الدعم المالي لشركة سالك لدعم خطتها الاستثمارية المستقبلية والتوسع والتنوع أكثر محليًا وعالميًا بما يخدم الأمن الغذائي وتنوع الاستثمارات المحلية والعالمية، وإبرام اتفاقيات استراتيجية دولية لتعزيز الاستثمارات الزراعية بين الدول ذات الميز النسبية.

شراكات وطنية

الجدير ذكره أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» تأسست بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/22 بتاريخ 1430/04/18هـ الموافق 2009/04/14م كشركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد نص نظامها الأساسي أن يكون نشاطها الاستثماري داخل وخارج المملكة العربية السعودية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بتوفير المنتجات الغذائية واستقرار أسعارها من خلال إنشاء شركات تابعة بمفردها أو عبر شراكات وطنية وإقليمية ودولية.

التحديات

1- ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا بسبب الطلب العالي من الدول بهدف التخزين.

2- استمرار تبعات جائحة كورونا على انسيابية حركة السلع الغذائية عالميًا.

3- سيطرة شركات عالمية محدودة تتحكم في الموارد الزراعية المستهدفة.

4- سلوك بعض الدول المستهدفة من حيث الاستحواذ على الأراضي الزراعية ومنافسة المزارعين المحليين

5- افتقار بعض أفضل المناطق الزراعية في العالم إلى الممارسات التجارية المتعارف عليها

6- يسيطر على الاستثمارات الزراعية في التخزين والمناولة والتجارة عدد من الشركات العالمية، التي تعد منافستها تحديًا كبيرًا

7- ضعف قاعدة بيانات وطنية تختص بالاستيراد والاستهلاك محليًا للمنتجات الزراعية والحيوانية.

8- الحاجة إلى بناء منظومة محلية تعنى بالجوانب اللوجستية والتخزينية والنقل.

9- وجود بعض التحديات السياسية وتأثيرها على طبيعة الاستثمارات.

10- التغيرات المناخية وتأثيرها عالميًا على الإنتاج الزراعي.

11- التباين الكبير بين الدول على صعيد أنظمة وقوانين الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي محليًا.

12- وجود بعض المخاطر المتعلقة بأسعار السلع والفائدة وصرف العملات الأجنبية كذلك مخاطر السيولة والائتمان والالتزام والمخاطر التشغيلية.