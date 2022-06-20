اخبار دوليه – الأردن يحذر من مخدر «الثلج».. «القاتل المحترف»

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت السلطات الأمنية الأردنية من مخاطر مخدر الكريستال، المعروف باسم «الثلج» لدى العديد من متعاطيه، وذلك للأضرار الكبيرة التي يسببها والتي قد تصل إلى الهلوسة والوفاة.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية إن «الكريستال مث، الشبو، الشبوة، الايس، ثلج، جميعها مسميات عديدة لمادة الكريستال المخدرة»، لافتة إلى أنها مادة «شيطانية» خطيرة كفيلة بتحويل شاب بمقتبل عمره إلى كهل بلا عقل وأسنان.

القاتل المحترف

إلى ذلك تواصل إدارة مكافحة المخدرات حملاتها التوعوية لوقف ومنع تداول المخدرات، واصفة مخدر الكريستال بـ»القاتل المحترف»، محذرة من تجربة جرعة واحدة منه.

وأوضحت أن مخدر «الكريستال» المعروف باسم «الثلج» من أخطر أنواع المخدرات في الوقت الحالي، لأنه يهاجم ويدمر جميع أجهزة جسم الإنسان، وعلى رأسها الخلايا العصبية.

كما ذكرت لـ»العربية.نت» أنه «مع بداية تعاطي الشباب لمخدر «الثلج» يشعرون بالسعادة. لكن سرعان ما لا تدوم سعادة تلك البدايات المميتة، حيث يعاني المتعاطي من سلوك عدواني مفرط تجاه جميع من حوله، وحتى نفسه».

وأشارت أيضاً إلى أن من أبرز أعراض وأخطار مخدر «الثلج»، هلوسة سمعية وبصرية، وفقدان الوزن، وسقوط الأسنان، وارتفاع معدلات دقات القلب، والتدمير المتواصل للخلايا العصبية.

فضول الشباب

بدوره حذر اللواء الأمني المتقاعد طايل المجالي من المخدرات، لافتاً إلى أنه من أسباب تعاطي المخدرات اختلاف البيئة وفضول الشباب وعدم وجود اتصال حقيقي بين الأباء والأبناء وعدم محاورتهم ومتابعتهم.

وأكد في تصريحات صحافية أن الأردن غير منتج للمخدرات وغير مصنع للمخدرات.

كما أوضح أن رجل الأمن العام والطبيب يجتمعان لعلاج المدمن بتجربة فريدة قل نظيرها بالعالم في مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات.

تواصل ضبط «الثلج»

يأتي هذا فيما تواصل الأجهزة الأمنية في الأردن بضبط مخدر الكريستال في مناطق مختلفة كان آخرها جنوب العاصمة عمّان، حيث جرى تتبع أحد مروجي المواد المخدرة داخل مركبته بعد ورود معلومات حول حيازته لكمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد البيع والترويج.

وجرت مداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته 1 كغم من مادة الحشيش المخدرة و400 حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة وكمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري.