بيع سمكة في مزاد علني بالكويت بمبلغ صادم “فيديو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أظهر مقطع فيديو، مزاد علني على بيع سمكة الشماهي في أحد الأسواق بالكويت بمبلغ كبير.
ووصل سعر السمكة في المزاد إلى 489 ديناراً، حيث يتم شرائها من قبل شركات للحصول على المادة الموجودة بها والتي تقارب 400 جرام، كما تستخدم في الطب.
ومن الجدير ذكره أن سعر سمكة الشماهي تحدده عملية العرض والطلب، خاصة أن الشماهي من الأسماك النادرة والشحيحة، نظراً لأن قلة المعروض منها في السوق المحلي قابلها ارتفاع في سعرها.
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