عاجل.. الحكومة الفرنسية: نتيجة الانتخابات البرلمانية خطر على البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أكدت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد، أن فرنسا تحترم وبشدة نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية، مؤكدة أنه ينبغي على الجميع تحمل التبعات.

وأكدت رئيسة الحكومة الفرنسية، أنه سيتم العمل اعتبارا من الغد على تشكيل أغلبية برلمانية، مشددة على أنه لا يوجد بدائل سوى العمل معا من أجل تحقيق الاستقرار.

وشددت رئيسة الحكومة الفرنسية، على أن نتيجة الانتخابات البرلمانية خطر على البلاد، مشيرة إلى أن حزب ماكرون سيتواصل مع الأحزاب المعتدلة.

وفي وقت سابق أفادت العربية، أن «ائتلاف معا» المؤيد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يحصل على الغالبية المطلقة، في الانتخابات البرلمانية.

ونقلت العربية عن مسؤولين أن التقديرات الأولية تشير إلى فشل ماكرون بالحصول على الغالبية المطلقة، في القوت الذي حقق فيه أقصى اليمين اختراقا كبيرا في الانتخابات الفرنسية.

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وحصل اليسار الفرنسي على نحو 170 إلى 190 مقعدا في الانتخابات حتى اللحظة، ومن المرجح أن أقصى اليمين نال 60 إلى 100 مقعد في الانتخابات الفرنسية، بحسب الوكالة الألمانية للأنباء.