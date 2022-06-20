محمد بن مسعود - الدمام - لم ينتظر مغادرت الضيوف .. عريس يطرد عروسه فجأة في يوم زفافهما .. لن تصدق ماذا فعلت!

قرر عريس ترك عروسَه في يوم زفافهما بعد أن رأى منها تصرّفًا لم يعجبه، وهو القرار الذي أيده ذووه على اتخاذه، ما أحدث ضجّة كبيرة لدى المدعوين.

وكان الزواج يسير بشكل طبيعي داخل معبد شيفا في قرية كولاجي بدانديلي في الهند حتى رأى العريس تصرفًا لم يعجبه من عروسه، إذ تفاجأ العريس عندما رأى عروسه تتناول الطعام بيدها اليسرى بعدما جمعتهما الأسرة لتناول الطعام معًا.

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وبحسب صحيفة ”البيان“ الإماراتية، فإن العريس قال إن الأمر محرج وغير مقبول، وأيدت أسرته قراره بترك العروس في حفل زفافها والعودة إلى قريتهم، لكن والد العروس تدخل وحاول الوصول إلى حل مع العريس.

وبالفعل توصلوا إلى حل وتم استكمال الزفاف، لكن منذ أن أثار العريس الشجار، بدا أقارب الفتاة قلقين من تصرفه، وعندها اتصل والدا الفتاة بالنجدة.

ووصلت الشرطة إلى مكان الزفاف وأقنعت العريس ووالديه باستكمال الزواج، وتم نقل العروسين إلى مركز استشاري علاقات زوجية، حيث تم نصح العريس وإقناعه بمواصلة علاقته بعروسه.

يذكر أن الهند تعتبر من الدول التي ترفض تمرير الأشياء باليد اليسرى، فيعتقد البعض أنها مليئة بالنجاسة، وربما يرفض البعض تناول شيء تم تمريره باليد اليسرى.

ويعتقد البعض أن وضع اليد اليسرى على الطاولة لا يعتبر من آداب الطعام، ويختلف الأمر إذا كان الشخص ”أعسر“، ففي تلك الحالة لا يسمح له بوضع يده اليمنى على الطاولة.

وتشترك الهند في تلك النظرة مع كثير من المجتمعات، منها المجتمع الشرقي الذي يرى أنه ليس من المستحب تناول الطعام باليد اليسرى أو المصافحة بها، ويرى الكثيرون في تلك المجتمعات أيضًا أن دفع المال باليد اليسرى أو التقاط شيء بها يُعد أمرًا فَجًّا.

يذكر أن قطاعًا كبيرًا من الأشخاص في الهند يحرصون على تناول الطعام بأيديهم، دون أن يستخدموا الملاعق أو أيًّا من أدوات المائدة.