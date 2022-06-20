الموارد البشرية تكشف عن الاشتراطات المطلوبة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير استعرضت وزارة الموارد البشرية أبرز الاشتراطات المطلوبة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومنها توفير البنزين بنوعيه. وتضمنت الاشتراطات الدفع الإلكتروني (مدى)، وتوفير وتشغيل شاشات عرض الأسعار، وتوفيـر وسـائـل، وأنظمة السلامة، وتوفير مداخل ومخارج حسب المواصفات كما شملت الاشتراطات معايرة المضخات، ونظافة مركز الخدمة، وتوفير مواقف ومنحدرات لذوي الإعاقة، وتوفير لوحات إرشادية.

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