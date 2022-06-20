نجاة 185 راكبًا بعد احتراق طائرة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مسؤولون أن طائرة متجهة إلى دلهي يستقلها 185 راكبًا هبطت اضطراريًا في مدينة باتنا شرقي الهند، يوم أمس، بعد أن اشتعلت النيران في محركها الأيسر في أثناء الرحلة.

وتم إجلاء ركاب الطائرة التابعة لشركة «سبايسجيت» للطيران المنخفضة التكلفة، بعدما عاود الطيار الهبوط في باتنا بُعَيد إقلاعها.

وقال قاضي المنطقة شاندراشيخار سينغ للصحافيين: «عادت الطائرة إلى مطار باتنا بعد أن لاحظ سكان حريقًا في الجناح الأيسر للطائرة، وأبلغوا المسؤولين في المطار».

وأضاف سينغ: «تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 185 بأمان، وسبب الحريق مشكلة فنية يقوم الفريق الهندسي بفحصها».

وأكد أحد الركاب للصحافيين سماع ضجة كبيرة في الطائرة خلال الدقائق الـ15 التي أعقبت الإقلاع.

وقال باسيفيكا، الذي لم يفصح عن اسمه كاملاً، إن «الطيار أعلن أن هناك مشكلة، وأنه يتعيّن علينا العودة إلى باتنا.. كان الأمر مخيفًا جدًا».

ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن مصادر في مجال الطيران أن طائرًا قد يكون تسبّب بالحريق في المحرك.