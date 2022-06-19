شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي» يحذر من الصيد دون ترخيص في جميع مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من الصيد بأشكاله كافة دون ترخيص، ومن ذلك طرح أو شبك أنواع الصقور، بما فيها (الصقر الوكري) و(الشاهين الجبلي) في جميع مناطق المملكة دون استثناء.

وأكدت متابعة أنشطة الصيد وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات، ومن يخالف ذلك ستُطبق بحقه العقوبات النظامية الموضحة في نظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي تنص على أن عقوبة الصيد دون ترخيص (10) الآف ريال، وعقوبة استخدام الشباك والأشراك في الصيد (100) ألف ريال، موضحة أن تراخيص الصيد تتم من خلال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.