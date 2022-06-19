شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» ترفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.