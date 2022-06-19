شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف متدرب ومتدربة.. حفر الباطن باكورة مبادرة تأهيل مربي الماشية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمحافظة حفر الباطن، مساء اليوم، أولى مبادرات الوزارة، لتأهيل مربي الثروة الحيوانية، بحضور سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، ومدير فرع الوزارة بالمنطقه الشرقية م.عامر المطيري.

وأعرب م. المطيري، لـ"اليوم"، عن سعادته بانطلاق المبادرة في فرع المنطقة الشرقية، وتحديداً بحفرالباطن، مشيرا إلى المبادره تستهدف تأهيل أكثر من 5 آلاف متدرب ومتدربة بواقع 60 ساعة تدريب، في غضون 6 ـ 8 أسابيع.