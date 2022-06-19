شكرا لقرائتكم خبر المملكة تحتفل بالنجاح العربي في تصنيف QS للجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جامعة الفيصل أمس المنتدى العربي للوكالة العالمية لتصنيف الجامعات (QS) 2023 في قاعة الأمير سلطان بالفيصلية للاحتفال بالنجاح العربي لتصنيفات (QS) لأفضل الجامعات في العالم والتي تم إصدارها مؤخرا.

حيث دخلت 80 جامعة عربية ضمن التصنيف وقدمت المملكة أداء متميزا في تصنيفات هذا العام من بين جامعاتها الـ16 المدرجة والتي من أبرزها جامعة الملك عبدالعزيز التي تصدرت الجامعات السعودية والعربية، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، كما دخلت جامعتا الفيصل، والحدود الشمالية التصنيف.

وأوضح المدير الإقليمي لـ (كيو إس) في الشرق الأوسط أشوين فرنانديز في كلمة ألقاها في هذا الحدث قائلاً: «نحن سعداء جدا لوجودنا في الرياض لتعزيز علاقتنا مع الجامعات الإقليمية وأهنئ الجامعات العربية على تحقيقها مراكز متقدمة في هذا التصنيف العالمي، والجامعات السعودية على وجه الخصوص، التي قدمت الأفضل في هذا الإصدار من التصنيف، يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وهي خطوة عظيمة تستحق الثناء نحو كونها قوة معرفية عظمى».