وزارة الثقافة تنظم ورشة عن «غناء الأوبرا»

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وتناولت الورشة التي أقيمت أمس: وظائف الصوت في الغناء الأوبرالي، وأهمية العضلات أثناء هذه العملية، وشرحا للأساليب الصحية للتنفس واستعمال الرئتين بالشكل الصحيح الذي يحدث أثناء الإنشاد، مع تطبيق بعض التدريبات التي تخص ذلك.كما ناقشت الورشة الآليات التي يخرج من خلالها الصوت الغنائي، وأدوار الحنك العلوي والحنك السفلي، ثم مرور الصوت عبر تجاويف الوجه «الجيوب الأنفية»، كذلك عرجت على الممرات الصوتية المنطلقة من الطبقة العالية إلى الوسطى، ومن الطبقة الوسطى إلى العالية، والطريقة المناسبة لفتح الفم أثناء الأداءات الأوبرالية، حيث يتموضع الفم بشكل دائري عكس ما يحدث عادة في الفنون الغنائية الأخرى.
وسلطت الورشة الضوء على أبرز المشاكل الصحية الشائعة لحنجرة الفنان؛ إما لإهماله وإما لمعاملته السيئة لصوته، والممارسات الغنائية الخاطئة، إذ يصاب على أثرها الفنان بتضخمات في أنسجة الطيات الصوتية التي تسمى «العقيدات»، فيما تظهر أمراض أخرى كالتهاب الأوتار الصوتية.
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