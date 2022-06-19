شكرا لقرائتكم خبر طيور الجنغل النادرة تلفت الأنظار بموسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذب جناح الطيور النادرة في منطقة جدة جنغل أنظار زوار موسم جدة بـ200 طائر نادر من جميع الفصائل وأجملها في العالم. وتزين الجناح الذي يحتضن الطيور في خيمة مغلقة بسعادة الأطفال الذين يستمتعون بمشاهدة الطيور النادرة، خصوصا طائر الببغاء الناطق، الذي رسم البهجة على الزوار بتقليده لأصوات الزوار.

ويشرف على الجناح مجموعة من الشابات والشباب المختصين بتربية الطيور، والاعتناء فيها، وتعريف الزوار بجميع خصائصها وفصائلها، وأحد هؤلاء الشباب هو عدنان هزاع الذي قضى نصف عمره في التعايش مع الطيور والاهتمام بها وتغذيتها، حيث يؤكد أنه يقضي وقته مع الطيور منذ أكثر من 12 عاما.

وأوضح أن الفعاليات الترفيهية أضافت له الخبرة ومنحته تجربة ممتعة عبر تعريف الزوار بكل ما يخص عالم الطيور، مؤكدا أن مجال العناية بالطيور هي موهبة تكفل للشخص التعلق بها بشكل كبير.

من جهة ثانية فتح موسم جدة الفرص الواعدة لرواد الأعمال والأسر المنتجة؛ لعرض منتجاتهم وأعمالهم للزوار على ضفاف البحر الأحمر في سوق السبت بجدة آرت بروميناد. وأوضحت إحدى رائدات الأعمال أنها استطاعت تقديم مشاريع صغيرة وحققت الاستقلالية المهنية وأصبحت بين مجتمعها قدوة يحتذى بها في التعلم والمنافسة وكسب العملاء، مؤكدة أن التجارة تتطلب شجاعة وروحا قيادية لجعل واقعنا أفضل، مشيدة بالعوامل المساعدة التي سهلت على رواد الأعمال والأسر المنتجة تقديم منتجاتهم وأعمالهم وتعريف المجتمع بهم، وخصت بذلك سوق السبت بموسم جدة. وأشارت إلى أن سوق السبت فرصة لدعم المشاريع الناشئة و للنهوض بالمشاريع الشخصية السعودية ورفع مستوى المبدعين في السوق.