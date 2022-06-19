الشباب يدخلون عصر تصميم الروبوت ومناورات الفضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للفضاء الدورة التدريبية «هندسة الروبوتات الفضائية» تحت مظلة برنامج «مدار» ابتداء من أمس ولمدة 4 أيام . وتهدف الدورة إلى دراسة التقنيات المطلوبة لتصميم أجهزة الروبوت والمناورات لتطبيقات الفضاء. وتستخدم هذه التقنيات لاستكشاف الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية وإعادة تعبئة الوقود والخدمات اللوجستية وإزالة الحطام المداري.

وستتطرق الدورة التدريبية لعدة محاور منها: مراجعة أساسيات هندسة الروبوتات بالتركيز على الأشكال المختلفة للحركة، والملاحة المستقلة، ورسم خرائط التضاريس، وتخطيط المسار، وكينماتيكا الذراع، وواجهات الإنسان الآلي (HRI) والتحكم في نقطة النهاية للملاحق التسلسلية (الأطراف المتسلسلة). بالإضافة إلى أمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتشغيل عن بعد والاستقلالية، وصيانة الروبوتات البشرية للفضاء (للأنشطة داخل المركبات أو الأنشطة خارج المركبات).

كما تهدف الدورة التدريبية أيضا إلى معرفة مدى نضج التقنيات من علم التحكم الآلي، إلى نظام التحكم العائم وإلى الأساليب القائمة على السلوك، ومن التقدير الإحصائي إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتستهدف المهندسين والعلماء ومدراء الأعمال من جميع الخلفيات العلمية والمستويات المتفاوتة من الخبرة، بما في ذلك المبتدئين في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

محتويات البرنامج:







الأنظمة الروبوتية ودور الإنسان في نظام الإنسان / الروبوت.



ملاحة وتحرك المتجول (Rover)



أجهزة الفضاء، مثل: The Rocker Boggy, Drills, and End Effectors))



الرؤية الحاسوبية لفحص الأقمار الصناعية



تحويل الاحداثيات، وعلم الحركة الموجهة، وعلم الحركة العكسية



المناورات: الديناميكيات، التحكم ،المسارات، تخطيط المسار



أمثلة على نظام الروبوت



واجهات الإنسان والروبوت



النتائج من حضور البرنامج:

في نهاية هذه الدورة ستكون لديك المعرفة حول:







أساسيات المناورة والملاحة الآلية



أمثلة على وسائل مساعدة لرواد الفضاء، ومستعمرات الروبوتات، والروبوتات في محطة الفضاء.



تصميم طرق التواصل و التشغيل لأيدي الروبوتات والتأخر الزمني.



التوجهات في أنظمة تشغيل الروبوت (ROS) وأدوات الواقع المعزز (AR)



محتويات البرنامج:

النتائج من حضور البرنامج: