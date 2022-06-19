شكرا لقرائتكم خبر المعهد الملكي للفنون التقليدية يحصل على عضوية «كومولوس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل المعهد الملكي للفنون التقليدية على عضوية جمعية كومولوس ليكون أول جهة سعودية تحصل عليها.

وتعد جمعية كومولوس رابطة عالمية خاصة بالجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة في مجال الفنون والتصميم ومقرها في مدينة إسبو الفنلندية، وهي من الجمعيات الرائدة في مجال تنسيق الجهود وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون في مجالات التصميم والفنون وتندرج تحت عضويتها 350 مؤسسة وجامعة ومعهدا تنتمي لـ63 دولة.

وتأتي عضوية المعهد تعزيزا للإرث الحضاري وإبرازا للهوية السعودية في المجالات المرتبطة بالتصاميم والفنون المتوازي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما ستدعم العضوية جهود المعهد في التواصل مع العالم ورفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية ونشرها والتعريف بها دوليا.

ويعمل المعهد على التعريف بالإرث الحضاري الوطني والفريد للفنون التقليدية والأعمال الفنية المرتبطة بها لتعكس في جوهرها أصالة فنون المملكة وتميزها، فضلا عن توفير فرص التعاون وتقديم البحوث والتبادل المعرفي في مجالات الفنون والتصميم المختلفة.