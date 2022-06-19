اخبار دوليه – الجيش المصري: سقوط طائرة مقاتلة ونجاة قائدها

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الجيش المصري عن سقوط طائرة مقاتلة اليوم الأحد خلال طلعة تدريبية بسبب عطل فني ونجاة قائدها. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان له في صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك « إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد الموافق 19 / 6 / 2022، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني، ونجا قائدها». وأضاف «جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة».

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