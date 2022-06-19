اخبار الخليج – «الصحة» تسجّل 1907 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 1134 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 7241 في يوم الأحد 19 يونيو 2022، وأظهرت تسجيل 1907 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1134 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 593259.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 11006 حالة، منها 55 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و4 حالات في العناية المركزة.