اخبار الخليج – الشاعر: التطبيق المثالي لخطة التعافي الاقتصادي يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية للحكومة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب السابق، خالد الشاعر، أن خطة التعافي الاقتصادي تؤتي ثمارها خاصة مع تنفيذ 16 برنامجاً متكاملاً من أصل 27 برنامجاً في حين هناك 11 برنامج قيد التنفيذ وهو ما يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية لعمل الحكومة خلال المرحلة الماضية والمقبلة، بفضل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه.

وأشار الشاعر إلى أن المسار على خطة التعافي الاقتصادي بنفس النهج والأسلوب سوف يصب في صالح الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ما يؤدي حتماً إلى الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في 2024 من خلال التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

وقال إن الأرقام والإحصائيات التي ترصدها المؤسسات العالمية المعنية بالاقتصاد الدولي بحق البحرين تؤكد أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، وهذا ما كشف عنه تقرير الاستثمار العالمي لعام 2022، الصادر عن «الأونكتاد»، بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين بنسبة 73% لتصل إلى 1.766 مليار دولار في عام 2021 مقارنة مع 1.021 مليار دولار في عام 2020، مدعوماً بخطة التعافي الاقتصادي، حيث تثبت تلك الأرقام الإيجابية التي أصدرها التقرير، مجدداً نجاح كافة الجهود الوطنية في مملكة البحرين لتعزيز النمو الاقتصادي ضمن خطة التعافي الاقتصادي.

وشدد الشاعر على أن ما جاء في التقرير يؤكد ان خطة التعافي الاقتصادي جاءت في مسار ونهج التعامل مع تداعيات جائحة كورونا (كوفيد19)، لخلق مزيدٍ من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات التنموية، لاسيما وأن الأولويات والبرامج التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، تسهم في تعزيز خلق الفرص للمواطنين والنمو الإيجابي للقطاعات الحيوية، وزيادة تنافسية مملكة البحرين من خلال تبنى استراتيجيات واعدة لمختلف القطاعات، ومبادرات لزيادة تسهيل الإجراءات، وحزم لتنفيذ لمشاريع كبرى، ومواصلة الجهود الرامية لتوفير بيئة استثمارية مفتوحة ذات جسور متينة لمواصلة الاقتصاد الوطني نموه المنشود.

كما تطرق الشاعر إلى نتائج التقرير الصادر عن شركة «كامكو إنفست – الكويت»، والذي أكد مواصلة الشركات المدرجة في بورصة البحرين تسجيل تحسن في نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2022، حيث سجلت الشركات المدرجة في بورصة البحرين ارتفاعًا في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 62.4% على أساس سنوي لتصل إلى 922.5 مليون دولار، في حين سجل قطاع المواد الأساسية أكبر صافي أرباح خلال الربع الأول من عام 2022 عند 389.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 138.4 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2021. وسجلت البنوك والمصارف نمواً إجمالياً بنسبة 15.5 % ليصل إلى 384.5 مليون دولار، كما سجلت شركات التأمين نمواً بنسبة 150 % ليصل إلى 29.9 مليون دولار ، وحقق قطاع المال بشكل عام 32.3 مليون دولار مسجلاً زيادة بنسبة 61.3%.

وخلص الشاعر إلى ضرورة تضافر الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل المضي قدماً في تحقيق كافة برامج الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي الأمر الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني ويعود بالخير والنفع والنماء على المواطن البحريني.