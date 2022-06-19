‎شاهد.. بدر العساكر ينشر فيديو لابنه «محمد».. ويعلق: «أزداد فخراً به وأخوته»

محمد بن مسعود - الدمام - هام الداخلية السعودية تصدر تحذيرا هاما للمواطنين والمقيمين "ارتكاب هذه المخالفة سيكلفك مصادرة وسيلة النقل والسكن وغرامة مالية والسجن" .. تعرف عليها!

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