محمد بن مسعود - الدمام - هام الداخلية السعودية تصدر تحذيرا هاما للمواطنين والمقيمين “ارتكاب هذه المخالفة سيكلفك مصادرة وسيلة النقل والسكن وغرامة مالية والسجن” .. تعرف عليها!

اعلنت وزارة الداخلية السُّعُودية توضيحا جديدًا على حسابها الرسمي بموقع المدونات تويتر، حيث أنها تتضمن نتائج ما أسفرت عنه حملاتها الميدانية المشتركة في جميع أنحاء المملكة.

وقد ضبطت آلافا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأسبوع الماضي، وتحديدًا في الفترة من 28 أبريل 2022، حتى 4 مايو 2022 م، حيث نجحت في ضبط 10842 مخالفًا لتلك الأنظمة السابق ذكرها، واصدرت تحذيرًا جديدًا للمواطنين.

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وحمل بيان الداخلية العديد من الأرقام والنسب المئوية التي أسفرت عنها الحملات في ضبط المخالفين، والتي جاءت كالتالي:

بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 10842 مخالفًا.

منهم 6916 مخالفًا لنظام الإقامة فقط.

ومنهم أيضًا 2918 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

و1008 مخالفين لنظام العمل.

وآخرين أثناء عبور الحدود

وتضمنت أرقام من تم ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية أيضًا، ثانيًا: القبض على 352 شخص أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، يُمثل الأغلبية منهم من اليمنيين بنسبة 56%، وجاء في المرتب الثانية الإثيوبيين بنسبة 36%، بالإضافة إلى 8% من الجنسيات الأخرى، كما تم ضبط 103 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتحذر المتسترين عليهم

ونجحت الحملات أيضُا في ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، ولذا أكدت أن كل من يُسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يكون مخالفًا للقانون ويُعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، نظرًا لأن جريمة التستر من الجرائم الكبرى المخلة للشرف والأمانة.

وطالبت الجميع من سرعة الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.