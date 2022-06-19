تشكيل اللجنة المنظمة لتصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، تشكيل اللجنة المنظمة لاستضافة الاتحاد تصفيات غرب آسيا للناشئين والناشئات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 سنة، حيث ستقام التصفيات خلال الفترة من 23 حتى 26 يونيو الحالي على صالة الاتحاد.

وبعد تسمية عباس المحفوظ مديرًا للبطولة، تم اعتماد اللجان العاملة، حيث سيكون عضو مجلس الإدارة سلمان يوسف رئيسًا للجنة الملاعب، وغسان المحرقي رئيسًا للجنة المواصلات والاستقبال، وعباس موسى للجنة السكرتارية، ومحمد سعود للجنة السكن والضيافة، إضافة إلى فريد كازروني الذي سيكون منسقًا عامًا للتصفيات.

وعقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية لتأمين الوصول إلى كامل الجاهزية قبل وصول المنتخبات المشاركة، حيث ستشهد التصفيات مشاركة 5 منتخبات للرجال هي البحرين وعمان والعراق وفلسطين وقطر، إضافة إلى 4 منتخبات للسيدات هي البحرين والعراق والأردن وسوريا.

من جانبه، اعتمدت اللجنة المنظمة، فندق غولف كورت، مقرًا للوفود المشاركة في التصفيات.