السعودي عادل البارقي يتوج بلقب بطولة ملك الصولجانات للبولينغ

محمد بن مسعود - الدمام - توج اللاعب السعودي عادل البارقي بلقب بطولة ملك الصولجانات في نسختها السادسة، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على البطل الآسيوي ولاعب المنتخب الوطني يوسف فلاح، في مباراة شهدت حضورًا رسميًا مع جماهير غفيرة، وكانت خير ختام للبطولة التي انطلقت في الأول من يونيو الجاري. واحتل لاعب المنتخب الوطني عبدالله عبدالكريم المركز الثالث في البطولة.

وتسلم اللاعبون الفائزون بالمراكز الأولى في البطولة الجوائز الفردية وكأس المركز الأول والثاني من مديرة البطولة مريم مدارا، وأقيمت البطولة برعاية بنك الخليج الدولي وشركة ناس المؤسسة وجيبك، إلى جانب كل من: حبيب مدارا للفن والعمارة، المملكة لصناعة المنظفات، مرجان سبيس، سوليدرتي، المستشفى الكندي، مستشفى الهلال، ماكدونالز، مقهى فريسكو.

ونجح البارقي في التتويج باللقب بعد أن سجل 227 في المباراة النهائية، فيما سجل يوسف فلاح 216، في مباراة حبست الأنفاس، وكان فلاح قد تأهل للنهائي بعد تخطيه زميله في المنتخب عبدالله عبدالكريم في مباراة نصف النهائي.

وجاء في بقية المراكز: علي الماس في المركز الرابع، السعودي عبدالله الدوليجان في المركز الخامس، أحمد الخاجة في المركز السادس، الكويتي أصيل الرومي في المركز السابع، السعودي عبدالرحمن الخليوي في المركز الثامن، أحمد فريد في المركز التاسع، خالد سمير في المركز العاشر، حسين غلوم في المركز الحادي عشر، والفلبيني JM في المركز الثاني عشر.

وشهدت البطولة بروز اللاعب الشاب خالد سمير كأصغر لاعب من بين المتأهلين، حيث كان المفاجأة السارة في البطولة، إذ احتل المركز العاشر في الترتيب العام بختام المنافسات، بعد أن تأهل من الدور التمهيدي ضمن أفضل 16 لاعبًا بحصوله على المركز السادس، قبل أن يتأهل ضمن أفضل 12 لاعبًا، ويختتم مشاركته بحصوله على المركز العاشر في إنجاز يُحسب للاعب الشاب الذي ينتظره مستقبل كبير في اللعبة.

وفي ختام المنافسات قالت مديرة البطولة مريم مدارا بأن النسخة السادسة شهدت إقبالاً كبيرًا من جانب اللاعبين من مختلف الدول الخليجية، وأوضحت: «أشكر جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، والذين كانوا النجاح الأكبر في ظل تواجد عديد اللاعبين من دول مجلس التعاون، وأنتهز الفرصة لتقديم الشكر إلى جميع الجهات الراعية للبطولة وإلى الاتحاد البحريني للبولينغ»

ومن جانبه أعرب اللاعب السعودي عادل البارقي عن سعادته بالتتويج بلقب البطولة، وقال: «سعيد بالحصول على المركز الأول ولقب بطل الصولجانات في النسخة السادسة، فهذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تعيشه لعبة البولينغ في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، خصوصًا في ظل المنافسة الكبيرة التي شهدتها البطولة ومشاركة عدد كبير من اللاعبين من دول مجلس التعاون الخليجي».

وقدم البارقي شكره إلى الاتحادين السعودي والبحريني على اتاحة الفرصة أمام اللاعبين للمشاركة في مثل هذه البطولات المهمة، والتي تأتي ضمن استعدادات اللاعبين لمختلف المشاركات الخارجية المهمة، مثمنًا في الوقت ذاته حسن التنظيم والاهتمام الذي تحظى به البطولة من قبل المسؤولين في البلدين.

أما لاعب المنتخب الوطني يوسف فلاح والحاصل على المركز الثاني، فقال: «بطولة ملك الصولجانات من البطولات المهمة والتي تحظى باهتمام كبير من جانب اللاعبين، وهو ما لمسناه في هذه النسخة من البطولة من حيث المشاركة الكبيرة والمنافسة القوية بين اللاعبين من أجل الظفر بلقب البطولة»، وتابع: «المباراة الختامية كانت في غاية الإثارة في ظل التنافس الكبير الذي شهدته المباراة، وسعادتي كبيرة بالصعود على منصة التتويج والحصول على المركز الثاني، وأهنئ زميلي عادل البارقي على تتويجه باللقب».