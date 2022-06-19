عيسى بن علي يحضر حفل افتتاح متحف كرة السلة الدولي في جنيف

محمد بن مسعود - الدمام - حضر سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل افتتاح متحف كرة السلة بدعوة من الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة والذي أقيم بمقر الاتحاد الدولي (FIBA) في جنيف.
ويُعتبر متحف كرة السلة معلمًا سياحيًا رياضيًا يوثق تاريخ لعبة كرة السلة في العالم، ويبين كيفية تطور هذه اللعبة على مدى العقود السابقة من خلال أرشفة المراحل التي مرت بها لعبة كرة السلة طوال تلك السنين من ناحية المعدات والملابس المستخدمة في اللعبة، كما يبرز المتحف تاريخ نجوم اللعبة وإنجازاتهم الدولية وإسهاماتهم في نشر محبة اللعبة على المستوى الدولي.
وفي أثناء الزيارة، أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بهذا الصرح المهم الذي أقامه الاتحاد الدولي والذي يبرز مراحل تطور لعبة كرة السلة ويبين الأهمية التي وصلت إليها ومكانتها بين شعوب العالم، وفرصة لتكريم نجوم اللعبة عبر توثيق تاريخهم وإنجازاتهم المشرفة والمؤثرة عالميًا، كما أن التواجد في مثل هذه المحافل الدولية يعد فرصة للالتقاء بأعضاء الاتحاد الدولي لكرة السلة وأعضاء اتحادات البلدان الأخرى وتبادل الأفكار والخبرات الذي ينعكس على مصلحة وتطور كرة السلة العالمية.
وفي الختام أشاد سموه بهذا التعاون المستمر والبناء بين الاتحاد الدولي لكرة السلة وجميع الاتحادات القارية والوطنية لتحقيق التطور المنشود لكرة السلة العالمية، وتقدم بالشكر لأمين عام الاتحاد الدولي لكرة السلة على مساعيهم الدائم لتطوير لعبة كرة السلة من خلال الأهداف والمبادرات المتميزة والتي ستعود بالنفع على اللعبة، وإتاحتهم الفرصة للاطلاع على هذا المعلم الرياضي المهم.
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