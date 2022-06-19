آرسنال يجهّز 70 مليونًا لحسم صفقتين

محمد بن مسعود - الدمام - يعمل نادي آرسنال على حسم صفقتين خلال الأسبوع المقبل من الميركاتو الصيفي، نظير 70 مليون جنيه إسترليني.
ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن النادي يجهز 70 مليونا للتعاقد مع جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي) وليساندرو مارتينيز (أياكس) خلال الأسبوع المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الأول من آرسنال للتعاقد مع جيسوس بلغ 35 مليون إسترليني، لكن رفضه مانشستر سيتي الذي يقدر الصفقة بـ50 مليونا.
وأوضحت «ذا صن» أن آرسنال يجهز عرضا في الأسبوع المقبل بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يقترب من طلب مانشستر سيتي.
وذكرت الصحيفة أن أياكس رفض أيضا عرضا من آرسنال يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، لذا سيقدم الجانرز عرضا جديدا بقيمة 30 مليونا.
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