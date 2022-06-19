الكادر النسائي حاضر ضمن المبادرة

وتشارك الكوادر النسائية في أعمال إنهاء إجراءات الحج لأول مرة، في البلدان المستفيدة من المبادرة، وفي باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، ومساعدة ضيوف الرحمن قبل إقلاع الطائرة متجهة إلى المملكة.
يذكر أن مبادرة طريق مكة تشمل عدة محطات في البلدان المستفيدة، مثل أخذ الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، والمتطلبات الوقائية لهم، والحصول على تأشيرة الحج، واصدار بطاقة صعود الطائرة، وفرز وترميز الأمتعة من خلال تسجيلها باسم صاحبها، في محطة الإقلاع، وإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة، في الصالة المخصصة للمبادرة من فريق عمل الجوازات، قبل الإقلاع من مطارات بلدانهم وصعود الطائرة، للتوجه إلى محطة الوصول في جدة والمدينة المنورة، ووصول ضيوف الرحمن إلى الصالة المخصصة للمبادرة في المملكة، ونقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة وتسلم أمتعتهم في مقار سكنهم.
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