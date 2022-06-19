الترقيم والترميز ركيزتان في تسهيل إجراءات السفر

تحظى أمتعة الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمسار خاص لهم عند حضورهم للصالة، وتسليمها قبل السفر، وذلك من خلال تحديد بيانات كل حاج، والحملة بالترقيم والترميز للشنط، واختيار لون مخصص لحملته حتى تصل الشنط مع وصولهم للفندق.

وتقوم عملية الترقيم والفرز بإعطاء كل حاج ضمن المجموعة لونًا ورقمًا خاصًا بالحاج، إضافة إلى بطاقة فيها بياناته ومقر سكنه ورقم الغرفة، حيث يسلم الحاج أمتعته قبل ختم الخروج من بلاده، ويستلمها في مقر إقامته في المملكة، وذلك ضمن إحدى الخصائص المميزة في عملية مبادرة طريق مكة.

وفي بنغلاديش، يجتمع الحجاج في صالة مخصصة، يتم فيها ترقيم وترميز الأمتعة، ووضع اللون حسب كل حملة قبل شحنها من أصحابها عبر الناقل الجوي، ومن ثم يتم إنهاء إجراءات سفر الحاج من قبل دولته قبل نقله بحافلة إلى المطار، وتحديدًا لصالة المبادرة المعدة، والمجهزة خصيصًا من القائمين على المبادرة لاستقبال الحجاج فيها، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وعند وصول الحاج إلى مطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة يتم نزوله ونقله مباشرة إلى مقر سكنه المحدد مسبقًا والمرقم له وفق بطاقته، في حين تنقل أمتعته عبر مسار خاص من الناقلات لإيصالها ضمن مجموعته، التي تحمل ذات الألوان وأرقام الحملة ليتم فرز الأمتعة وإيصالها للحاج بغرفته.