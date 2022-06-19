تكامل بين التعليم العام والجامعي بعسير

أكد رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن الجامعة تسعى من خلال شراكاتها الفاعلة مع تعليم المنطقة، إلى جعل عسير الوجهة التعليمية الأولى في المملكة، من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات النوعية، التي تحقق التكامل بين التعليم العام والجامعي في عسير، والاستفادة من ممكنات المنطقة الفريدة من نوعها.

جاء ذلك خلال حديثه في اللقاء الذي عقدته الإدارة العامة للتعليم بعسير مع رئيس الجامعة والوفد المرافق له في مقر الإدارة بحضور مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري وقيادات التعليم وعدد من الطلاب والطالبات الذين حققوا جوائز عالمية ومحلية، وقدموا مشاريعًا نوعية.

من جهته اعتبر العُمري هذا اللقاء انطلاقة لسلسلة من اللقاءات التعاونية القادمة، التي وجه بها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وفق التنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية في المنطقة، والتي تعزز الشراكة النوعية بين تعليم عسير والجامعة فيما يصب في مصلحة الطالب والطالبة ابتداء من أولى مراحل التعليم العام وصولًا إلى الدراسة الجامعية، لافتًا إلى أن هذا التعاون يتكئ في المقام الأول على تحقيق رؤية المملكة وتطلعات القيادة -أيدها الله-، ووصولًا إلى تحقيق استراتيجية عسير وإحداث نقلة نوعية في مخرجات التعليم العام والجامعي، معربًا عن شكره وتقديره لمعالي رئيس وفِرق العمل في الجامعة على ما يقدمونه من دعم كبير لتحقيق هذه الرؤى والتطلعات.