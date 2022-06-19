3 مواقع تحت طائلة شح المياه

اشتكى أهالي محافظة خباش وكذلك قرية الخليف وحي فواز شرق منطقة نجران من الانقطاع المتكرر والدائم للمياه مع الضعف العام والكبير في ضخ المياه عبر العدادات مع ارتفاع في أسعار الفواتير رغم الانقطاع المتكرر للمياه بل إن البعض منهم يشتكي صدور فواتير رغم صفرية العداد للماء المستهلك مما جعلهم يستنجدون بالصهاريج عبر الأشياب القليلة بتلك المناطق والتي ارتفعت أسعارها ما نسبته 200%.

وارتفع سعر الصهريج من 40 ريالًا إلى 100 / 150 ريالًا سنويًا حيث استغل أصحابها معاناة المواطنين والمقيمين في شح المياه وضعف ضخها.

من جهته قال المواطن حسن آل منصور أغلب الأحياء في منطقة نجران تعاني من ضعف ضخ الماء مع الانقطاعات المتكررة وعلى سبيل المثال حي فواز وقرية الخليف ومحافظه خباش، والغريب في الأمر يتم إصدار الفواتير بشكل شهري وتسديدها رغم عدم تقديم الخدمة للسكان من مواطنين ومقيمين.

وقال مهدي بن صالح إن جميع أهالي المحافظه يعانون من مشكلة ضعف ضخ المياه والانقطاع وارتفاع أسعار الصهاريج.

معاناة مستمرة

وأضاف المواطن حسين عبدالله: للأسف نعاني للأسبوع الرابع على التوالي من الانقطاع نهائيًا، وصدور فواتير مرتفعة والماء متوقف، وهناك عداد آخر لم يستخدم نهائيًا ادفع رسومه كل شهر وتأتي فاتورته أعلى من العداد المستخدم.

حلول عاجلة

من جهتها وعدت شركة المياه بمتابعة الموضوع وإيجاد الحلول السريعة، وفي القريب العاجل مطالبة في الوقت نفسه كل من يعاني من تلك المشاكل برفع بلاغ وتزويد الشركة برقم الحساب الخاص بالمتضرر وبإحداثيات الموقع ورقم التواصل مع بالغ سعادتهم بخدمة المواطن والمقيم في أسرع وقت.