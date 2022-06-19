مطار الملك خالد يحقق جائزة عالمية

كما حصل مطار الملك خالد الدولي على المركز 29، في ترتيب قائمة سكاي تراكس لأفضل 100 مطار في العالم، متقدماً 29 مركزًا، بعد أن كان في المركز 58 في تصنيف العام الماضي، كما حقق المطار المركز الثالث في قائمة أفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط، وعلى مستوى أفضل موظفي مطارات في الشرق الأوسط، حصد مطار العاصمة المركز الثالث.
وتعتمد هذه الجائزة على المعايير الشاملة لجودة الخدمات المقدمة، عبر مواقع الخطوط الأمامية.
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