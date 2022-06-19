مطار الملك خالد يحقق جائزة عالمية

حقق مطار الملك خالد الدولي، جائزة أفضل مطار تطورًا لعام 2022، والذي يأتي على هامش مؤتمر Passenger Terminal Expo في باريس، خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية، والتي تختص بتقييم شركات الطيران والمطارات بين أكثر من 550 مطارًا حول العالم.

كما حصل مطار الملك خالد الدولي على المركز 29، في ترتيب قائمة سكاي تراكس لأفضل 100 مطار في العالم، متقدماً 29 مركزًا، بعد أن كان في المركز 58 في تصنيف العام الماضي، كما حقق المطار المركز الثالث في قائمة أفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط، وعلى مستوى أفضل موظفي مطارات في الشرق الأوسط، حصد مطار العاصمة المركز الثالث.

وتعتمد هذه الجائزة على المعايير الشاملة لجودة الخدمات المقدمة، عبر مواقع الخطوط الأمامية.