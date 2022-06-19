شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الباكستاني يقضي على 6 إرهابيين في إقليم بلوشستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قَضَتْ قواتُ الأمنِ الباكستانيةُ على 6 إرهابيين خلال عملية نَفَّذَتْها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحَ بيانٌ صادرٌ عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أنَّ العمليةَ التي نَفَّذَتْها قواتُ الأمنِ بناءً على معلومات استخباراتية، وأنَّ الإرهابيين الستة الذين قُضِيَ عليهم كانوا من عناصر منظمة "جيش تحرير بلوشستان" التي تبنَّت مسئوليةَ معظم الهجمات الإرهابية، مشيراً إلى أنَّ قواتِ الأمن صادرت منهم كميةً من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.