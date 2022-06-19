الأمان الأسري: لا تحبطوا أولادكم قبل الاختبارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا برنامج الأمان الأسري أولياء الأمور إلى تجنب المقارنات والحديث المحبط للطفل والتخويف بالفشل قبل الاختبارات، مطالبا بتشجيعه وحثه على المذاكرة ليسهم ذلك إيجابا في أدائه لاختباراته، وقال إنه مما يساعد على الاستعداد للاختبارات النهائية للأطفال اختيار بيئة مناسبة والأسلوب الأمثل للدراسة كإنشاء جدول دراسي لتنظيم المذاكرة والدعاء بالتيسير والتسهيل، وكذلك نقاشك مع طفلك مهم، فمن الطبيعي أن يظهر القلق من الاختبارات فقم بتطمينه وزد ثقته بنفسه. ونصح بممارسة التمارين الرياضية كالمشي السريع والألعاب الحركية حتى تساعد على زيادة التركيز وتجدد نشاط الطفل، وأيضا الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية أثناء وقت الدراسة والاختبارات، حيث يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي والنوم لفترة كافية، ومحاولة تخفيف الضغوط النفسية بأخذ وقت ترويحي والتحدث مع شخص مريح، ومن المهم التواصل مع خط مساندة الطفل للحصول على الاستشارة، من جانبها وضعت وزارة التعليم عدة نصائح وإرشادات للاستعداد الجيد للاختبارات النهائية. نصائح وإرشادات من وزارة التعليم





وضع جدول زمني يتم خلاله مراجعة المناهج



عمل خرائط ذهنية شاملة لأقسام المادة



عمل اختبارات قصيرة لنفسك



الحصول على فترات كافية من النوم



وضع علامات حول النقاط المهمة



اختيار مكان مناسب للمذاكرة



عدم القلق والتوتر .. والتأني بالمذاكرة



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