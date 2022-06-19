«شؤون الحرمين» تطبق أكبر خطة تشغيلية للحج بعد الجائحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس خطة رئاسة شؤون الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443هـ، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، حيث تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة بعد جائحة كورونا

وركزت الخطة على 10 محاور رئيسة ترتبط بأهداف الرئاسة الاستراتيجية المنطلقة من رؤية 2030 التي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لهم في الحرمين الشريفين.

وقال السديس «إن موسم حج هذا العام 1443هـ يأتي بعد موسمين استثنائيين في كل شيء، في نجاحهما الباهر، وحسن تنظيمهما، وتمكين الإنسان من أداء المناسك، مع تهيئة الأجواء التعبدية الصحية المثالية، لتضرب المملكة أروع الأمثلة في حسن إدارة الجوائح والأزمات، وتسطر بحروف من نور في جبين التاريخ قصة نجاح مبهرة ستروى للأجيال»، مشيرا إلى أن الرئاسة أعدت حزمة متنوعة من الخدمات في مختلف المجالات التي تعنى بتمكين القاصدين، وتيسير مناسكهم، وإثراء تجربتهم.

وأوضح أن الرئاسة عملت على إعداد الخطة منذ انتهاء الموسم الماضي، بالتشاور والتعاون مع مختلف القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، مبينا أن الخطة تنطلق من اعتبارات رئيسة، أولها: تحقيق الريادة في جودة الخدمات، واستدامتها على مدار الساعة، كما روعي في إعدادها التنوع الثقافي والمعرفي لقاصدي بيت الله الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، ورسالته ينبغي أن تصل إلى المسلمين في شتى أنحاء العالم باختلاف مشاربهم ولغاتهم وثقافاتهم.

وأشار إلى أن الخطة ارتكزت على التكامل والترابط والتناغم مع مختلف الجهات ذات العلاقة في تناغم وتعاضد وتكاتف بنّاء ومثمر، فضلا عن تطبيق أعلى معايير الوقاية البيئية في خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين؛ حرصا على سلامة الحجاج والقاصدين، وبحمد الله ومنته خلا موسما الحج الماضيان من أي حالات وبائية، وكانت بيئة المسجد الحرام الأكثر تعقيما على مستوى العالم.

وأفاد بأن الرئاسة هيأت كامل الطاقة التشغيلية لمصليات التوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية وتوسعة الملك فهد رحمه الله، لافتا إلى أنه سيخصص صحن المطاف للحجاج فقط، إلى جانب تخصيص مصليات خاصة في قبو المطاف والدورين الأول والأرضي لأداء سنة الطواف، كما خصص باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وباب الملك فهد -رحمه الله- وباب السلام لدخول الحجاج والمعتمرين، فيما خصصت الرئاسة 144 بوابة لدخول المصلين.

وأضاف السديس بأن الرئاسة أعطت أولوية لرقمنة جميع خدماتها، وإدخال التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية والأنظمة الملاحية والروبوتات الآلية ومصاحف برايل الالكترونية؛ لتمكين القاصدين وتسهيل أداء مناسكهم، ولذلك تطلق الرئاسة العديد من التطبيقات الذكية والمنصات الالكترونية التي تسهم -بإذن الله عز وجل- في التسهيل على القاصدين وإثراء تجربتهم، حيث تجاوز عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية للرئاسة 160 مليون مستفيد.

وأشار إلى أن الرئاسة أتاحت لأبناء وبنات المملكة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال التطوع، حيث تستهدف الرئاسة في خطتها إتاحة ما يتجاوز 400 ألف ساعة تطوعية خلال موسم الحج، في 10 مجالات مختلفة تعنى بخدمة ضيوف الرحمن، موضحا أن الرئاسة تقدم الخدمات لمختلف أنواع الإعاقة، حيث جهزت المصليات ودورات المياه والمسارات بكامل التجهيزات لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن من ذوي الإعاقة.

أبرز خدمات المسجد الحرام في الحج:

3 ملايين عبوة ماء زمزم يوميا

25 ألف حافظة موزعة في جنبات الحرم المكي

10 مرات يعقم المسجد الحرام كاملا بمرافقه الداخلية والخارجية يوميا

1800 عربة كهربائية للحجاج من كبار السن وذوي الإعاقة

يمكن حجزها مسبقا عبر تطبيق (تنقل) لضمان سهولة الحركة وانسيابيتها في المطاف والمسعى

صيانة المنظومة التشغيلية والكهربائية لضمان جودتها خلال موسم الحج من أنظمة تبريد وصوت، وإنارة واتصالات

500 كادر هندسي يعنى بالإشراف على المنظومة الهندسية والتشغيلية على مدار الساعة