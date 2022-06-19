تجنيد 600 مرشد لخدمة ضيوف الرحمن في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جند مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة نحو 600 مرشد بعد تدريبهم وتأهيلهم لتقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443هـ بمكة المكرمة.

وأوضح مدير المكتب عبدالله سندي أن استعدادات موسم حج هذا العام، انطلقت منذ وقت مبكر، حيث وضعت الخطط التشغيلية بما يتواكب مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، مبينا أن المكتب يعمل بكوادر بشرية سعودية مؤهلة ومدربة، حيث قدمت الدورات التدريبة والتأهيلية للإداريين والمرشدين، إضافة إلى تخصيص أماكن مهيأة ومجهزة لتجمعهم داخل المحطات الخارجية لاستقبال حافلات الحجيج وتقديم الخدمة لهم.

عن رحلة المرشد





عند وصول الحافلة واستلام بياناتها



استكمال كافة الإجراءات الخاصة بها في دقائق معدودة حسب حالة الذروة داخل المحطات



استلام «إثبات المغادرة» والانطلاق بعد ذلك لمقر سكن الحجاج على مسار الرحلة الالكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة



متابعة مساره لحظة الانطلاق وحتى الوصول عبر شاشات لوحية ذكية في مركز المتابعة والتحكم «أرشدني» الخاص بالمكتب.



وأفاد بأن المكتب يعمل بمنظومة رقمية متطورة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن لافتا النظر إلى أنه تم دعم المرشدين بأجهزة لوحية ذكية تبلغ 66 جهازا تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة والتي تستخدم في رحلة إيصال حافلة الحجاج لحظة الوصول للمحطات الخارجية وحتى ايصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن إيصال الحافلة في الوقت الزمني المحدد.