خادم الحرمين يبعث رسالة إلى أمير الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان خالد، خلال استقبال وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الصباح له أمس.

من جهة أخرى تلقى خادم الحرمين الشريفين، رسالة خطية، من رئيس جمهورية قرغيزستان صادر جباروف، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، أمس، وزير خارجية جمهورية قرغيزستان جينيبيك قولوباييف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويره في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومن الجانب القرغيزي، سفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة أولوكبيك ماريبوف.