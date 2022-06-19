«أبوعجرم» تستقبل طلائع الحجاج العراقيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم في منطقة الجوف أمس الأول، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر البر من الدول المجاورة، حيث وصلت من جمهورية العراق الشقيق باكورة طلائع حجاج البر والذين عبروا الحدود السعودية عبر منفذ جديدة عرعر تحت منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإنسانية بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة.

وكان في استقبالهم محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط ورئيس مركز أبوعجرم بدر الشمري.

وقدمت الفرق التطوعية الورود للحجاج، كما قدم لهم الخدمات اللازمة ومساعدتهم مع تقديم الضيافة والرعاية الصحية اللازمة وتوزيع المصاحف والكتيبات الإرشادية وتوجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية.

وعبر عدد منهم عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد على ما أحيطوا به من حفاوة وتقدير مع تقديم أفضل الخدمات لهم، داعين لهذه البلاد بأن يحفظ الله حكومتها وشعبها من كل مكروه على ما يقدمون للإسلام والمسلمين من خدمات على مر الأزمان.

وشارك 70 متطوعا ومتطوعة تابعين لفرع وزارة الموارد البشرية في تقديم خدماتهم التطوعية لحجاج بيت الله الحرام القادمين من العراق عبر منفذ جديدة عرعر ضمن خطة العمل المعتمدة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتمثلت مشاركة المتطوعين والمتطوعات في تنظيم الحجاج من الباص إلى مواقع الخدمات الموجودة بالمنفذ، وتوزيع الوجبات والعصائر والضيافة ومساعدة كبار السن ونحو ذلك. يذكر أن عدد حجاج بيت الله الحرام من العراق تجاوز الـ 8 آلاف حاج يمثلون عددا من الدفعات على مدى 6 أيام عبر منفذ جديدة عرعر البري.