326 زيارة لرصد جودة مساكن الحجاج بالمدينة

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ووفقا للإحصائية، فقد بلغ إجمالي حالات التفويج إلى السكن، التي جرت مباشرتها 569 عملية تفويج منذ بدء موسم الحج، ومباشرة 208 حالات مغادرة من السكن، بينما بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في عدد من مواقع الخدمة 359 حاجا، إلى جانب تنفيذ 19 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج، و116 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.من جهة أخرى تجري وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة استطلاعا تفاعليا لمراقبة تقييم الخدمات بشكل يومي، ضمن جهودها للارتقاء بنوعية الخدمات وجودتها، ومتابعة معالجة الملاحظات وتصحيحها بشكل مستمر.
نسبة رضا الحجاج عن الخدمات
95.7 % خدمات الإعاشة
94.6 %خدمات السكن
95.3 %خدمات النقل
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