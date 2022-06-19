إحباط تهريب 201 كجم حشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الدائر في منطقة جازان محاولة تهريب 201 كجم من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية. وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمهربات لجهة الاختصاص.

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