شكرا لقرائتكم خبر "تنازل لها وخلوها رئيسة الإعلام" تشعل حرب الهاشتاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدو أن الاقتراح الأخير لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ «تنازل لها وخلوها رئيسة الإعلام»، والذي وجهه لرئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في فرع الوزارة بمكة مطالبا إياه بالتنازل عن وظيفته لزميلته في قسم الإعلام بعد سؤاله عن تخصصها، كان صاحب الحمل الأكبر في ميزان إثارة الرأي العام، خاصة وأن الموضوع تقاطع مع أكثر من محور ذي علاقة بالأنظمة والقرارات المترافقة مع التعيين، وأهلية الموظف، وطريقة التصوير، وكيفية التعاطي مع الأزمة.

واعتبر متابعون أن التعيين بحسب الشهادة فقط وتجاهل قدرات الموظف، يتنافى مع برنامج «تنمية القدرات البشرية» الذي أطلقه، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في سبتمبر الماضي، كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعزيز تنافسية المبدعين وتمكين أصحاب القدرات والمهارات الإبداعية في كل المجالات بغض النظر عن تخصصاتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية، باعتبارهم رأس المال البشري في عصر اقتصاد المعرفة.

وعلى مدى يومين تصدرت هاشتاقات #عبداللطيف آل لشيخ و«إبراهيم» و# وزارة الشؤون الإسلامية، و#وزير الشؤون الإسلامية، التريند العالمي، بنحو 170 ألف تغريدة للهاشتاقات الأربعة فقط ونحو 10 ملايين مشاهدة للفيديو حتى وقت نشر المادة.

قصة الحديث الجانبي

وكان الوزير اقترح تعيين موظفة ذات مؤهل أكاديمي في العلاقات العامة كرئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة مطالبا مدير القسم، المتخصص أكاديميا في الحاسب الآلي، بالتخلي عن وظيفته لصالحها، في حديث جانبي على ضوء افتتاح فرع الوزارة في مدينة مكة، وهو ما أثار حفيظة متابعين.

طريقة التعيين التي اعتمدها الوزير، بهزة فنجان القهوة، علقت جرس التساؤلات حول مدى نفاذ المادتين العاشرة فقرة (أ) والـ 36 (مكرر) من نظام الخدمة المدنية، والتي تنص على أن تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة، وتتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي: خطة تطوير القيادات، وخطة إدارة المواهب وخطة التعاقب الوظيفي.

انتقادات بالجملة

فيما انتقد متخصصون في الصحافة والإعلام، فكرة التعيين على خلفية التخصص الأكاديمي باعتبار الإعلام وظيفة إبداعية يحكمها الخبرة والشغف والإبداع بغض النظر عن الشهادة، وهو ما عبر عنه الإعلامي، عضوان الأحمري، عبر حسابه على منصة تويتر قائلا «الإعلام موهبة وشغف تتطور بالممارسة ولا يمكن أن تتم عبر التخصص الجامعي حتى يكون الفرد إعلاميا متفردا أو صحفيا يشار له بالبنان» مفيدا أن تصوير مقطع الوزير مع الشاب والشابة ونقل شخص من قسم آخر بطريقة عشوائية والترويج له باعتباره علاقات عامة ذكية، إساءة للوزير والشاب والشابة معا.

وبالرغم من الظهور اللاحق لكل من الموظفين على قنوات تلفزيونية لتأييد صحة القرار، إلا أنها لم تخرج حسب وصف متابعين في صفحات التواصل الاجتماعي عن امتصاص لاحتقان الجمهور، ما زاد وتيرة النقاش في ساحات مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، يرى متخصصون بأن أزمة التصريحات التي يطلقها المسؤولون، درس مجاني في كيفية إدارة المخاطر والأزمات الاتصالية، بدءا من إنشاء دليل اتصالي ومعرفي لكل جهة وانتهاء بصناعة دليل متكامل لكيفية منع الأزمة من الحدوث والطريقة الأمثل لاحتوائها، عوضا عن وضع الغبار تحت السجاد.

8 تصريحات أثارت الرأي العام في المملكة

على طريقـة العرب الأوائـل «رب كلمة قالـت لصاحبها دعني!»، باتت تصريحات بعض المسـؤولين غير المدروسـة بعناية بحسب وصف متابعين، تسير بثوب جديد عنوانه «رب تصريح قال لصاحبه دعني».

وفيما كان عام 2016 عام التصريحات الأكثـر تأليبـا للـرأي العـام، بمعـدل 5 تصريحات لمسـؤولين أشـعلت سـاحات النقـاش على مدى عامل كامل، وأسـفرت عـن إقالـة مسـؤولين، إلا أن عبـارة وزير الشـؤون الإ سلامية الأخيرة، كانت الأكثر

تـداولا ونقاشـا فـي يومين كونهـا تخدم سـلبيا واحدة مـن أهم مسـتهدفات رؤية 2030 المتمثلة في برنامج تنمية القدرات البشرية.

أبرز 8 عبارات ألبت الرأي العام رصدتها «مكة» على مدى 15 عاما:

على طريقة العرب الأوائل «رب كلمة قالت لصاحبها دعني!»، باتت تصريحات بعض المسؤولين غير المدروسة بعناية بحسب وصف متابعين، تسير بثوب جديد عنوانه «رب تصريح قال لصاحبه دعني».

وفيما كان عام 2016 عام التصريحات الأكثر تأليبا للرأي العام، بمعدل 5 تصريحات لمسؤولين أشعلت ساحات النقاش على مدى عامل كامل، وأسفرت عن إقالة مسؤولين، إلا أن عبارة وزير الشؤون الإسلامية الأخيرة، كانت الأكثر تداولا ونقاشا في يومين كونها تخدم سلبيا واحدة من أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في برنامج تنمية القدرات البشرية.

01 «هناك 19 نوعا من أنواع الأرز الموجودة في السوق السعودية، وكلها تملك نفس القيمة الغذائية، وهذا يدعو إلى أن يغير الإنسان نوعية الأرز الغالية إلى نوعية أقل ثمنا إذا ما علمنا أن القيمة الغذائية لا تتغير بين أنواع الأرز».. وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالله هاشم يماني، في حديثه عن موجة الغلاء التي ضربت الأسواق السعودية بدلا من بث رسائل تطمينية 2007.

02 «مشكلة الإسكان ليست مشكلة موارد أو أراض، بل هي مشكلة فكر».. وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أثناء مشاركته في لقاء شهري بإحدى المنتديات عام 2015.

03 «إنتاجية الموظف الحكومي لا تتجاوز ساعة».. وزير الخدمة المدنية السابق الدكتور خالد العرج، خلال حلقته مع الإعلامي داود الشريان، لتوضيح قرارات خفض وإلغاء بعض البدلات، عندما قال «إن دراسة أجرتها إحدى الجهات الحكومية أظهرت أن إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد على ساعة واحدة في اليوم 2016.

04 «إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات».. نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وقالها في لقاء تلفزيوني للحديث عن الإصلاحات وترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أن الدولة لو لم تتخذ إجراءات الإصلاح وترشيد الإنفاق الأخيرة؛ فإن الإفلاس كان سيصبح حتميا خلال ثلاث سنوات. 2016.

05 «المستهلك الأول في البيت هو السيفون».. وزير المياه والكهرباء السابق المهندس عبدالله الحصين، على ضوء تعرفة المياه التي أقرتها الوزارة، حين صرح بأن «السيفون» أكبر مهدر للمياه في المنازل، إذ يوجد في السوق منه ما يهدر 12 لترا في كل مرة يتم فيها استخدامه. 2016.

06 «كفاية دلع».. عضو مجلس الشورى الدكتور خليل كردي عقب إقرار مجلس الشورى لنظام «غلاء المعيشة للمتقاعدين» موجها حديثه للمتقاعدين المعترضين على بعض ما جاء في النظام. 2016.

07 «الوزير ليس شمسا شارقة».. أحد معاوني وزير الصحة الأسبق، أحمد الخطيب، على ضوء مشادة كلامية مع مواطن من طالبي الخدمات الصحية بمنطقة الحدود الشمالية 2016.

08 « تنازل لها وخلوها رئيسة الإعلام».. وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، على ضوء نقاشه مع رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي لفرع مكة، مطالبا إياه بالتنازل عن منصبه لزميلته لأسباب تتعلق بالتخصص الأكاديمي بغض النظر عن الخبرات والمؤهلات. 2022