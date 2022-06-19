مركز تهيئة دعاوى العدل ينفذ 245 ألف خدمة

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وأوضحت الوزارة أن المركز تعمل به 342 باحثة شرعية وقانونية، إضافة إلى الخبراء المسجلين في منصة خبرة، وعددهم 800 خبير في تخصصات الهندسة، والمحاسبة، والتقييم، والمحاماة، إذ يستعان بهم لدعم عمل المركز، وبهدف تقليص أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، دشن أخيرا مركز تهيئة الدعاوى، بهدف تحسين الخدمات القضائية، وتقديم عدد من الخدمات التي ترفع من جودة الحكم القضائي، وتزود الكوادر البشرية بالمهارات والمعرفة القانونية والموضوعية اللازمة لتشغيل المركز.
مركز تهيئة الدعاوى:
- يسهم في تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع
- يعمل وفق مؤشرات ومعايير محددة
- الدراسة الأولية لملف القضية من ضمن الخدمات التي يقدمها
- إدارة التبليغات والإشعارات
- تلخيص ضبوط الجلسات والمذكرات
- صياغة مسودة الأحكام
- خدمة تهيئة طلبات الإفلاس
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