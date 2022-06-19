شكرا لقرائتكم خبر مركز تهيئة دعاوى العدل ينفذ 245 ألف خدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز تهيئة الدعاوى بوزارة العدل 245 ألف خدمة، بهدف تحسين جودة المخرجات القضائية وسرعة إنهاء القضايا.

وأوضحت الوزارة أن المركز تعمل به 342 باحثة شرعية وقانونية، إضافة إلى الخبراء المسجلين في منصة خبرة، وعددهم 800 خبير في تخصصات الهندسة، والمحاسبة، والتقييم، والمحاماة، إذ يستعان بهم لدعم عمل المركز، وبهدف تقليص أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، دشن أخيرا مركز تهيئة الدعاوى، بهدف تحسين الخدمات القضائية، وتقديم عدد من الخدمات التي ترفع من جودة الحكم القضائي، وتزود الكوادر البشرية بالمهارات والمعرفة القانونية والموضوعية اللازمة لتشغيل المركز.

مركز تهيئة الدعاوى:

