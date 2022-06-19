«العدل» تشرك العموم في مشروع الوساطة والمصالحة

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ويهدف المشروع إلى تطوير الإطار التشريعي للوساطة والمصالحة بما يعزز اللجوء إليها كبديل مفضل لحل المنازعات، ويرفع مستوى الاحتراف فيها، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات التجارية؛ مما سيكون له أثر إيجابي على تحقيق المستهدفات الوطنية في القطاع العدلي وقطاع الأعمال وغيرهما.من جهة اخرى قدمت بوابة الخدمات العدلية الالكترونية (ناجز) خلال العام الجاري 2022 خدماتها لـ5.1 ملايين مستفيد، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بنفس الجودة والكفاءة. وأوضحت الوزارة أن البوابة شهدت أكثر من 27 مليون زيارة لمختلف خدماتها الالكترونية، خلال نفس الفترة
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