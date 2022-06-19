دعوة ملاك عشوائيات جدة لاستكمال إجراءات صرف التعويضات

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وأكدت اللجنة جاهزية عدد كبير جدا من أوامر صرف التعويضات، وستسلم للمواطنين فور استكمال الإجراءات المطلوبة، مضيفة أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت عددا من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الالكتروني CSSPGA.GOV.SA، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر spgacare.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت لجنة الأحياء العشوائية بجدة إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات للمواطنين الذين أزيلت منازلهم، وتوفير صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، ورقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF، ومخالصات من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، إضافة إلى صورة من الوكالة الشرعية للوكيل، وصورة من هويته الوطنية، وصورة من فاتورة الكهرباء والماء، وصورة فوتوجرافية للمبنى إن وجدت، وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، ورقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية www.jeddah.gov.sa.وأكدت اللجنة جاهزية عدد كبير جدا من أوامر صرف التعويضات، وستسلم للمواطنين فور استكمال الإجراءات المطلوبة، مضيفة أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت عددا من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الالكتروني CSSPGA.GOV.SA، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر spgacare.

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