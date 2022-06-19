إيقاف مواطنين بحوزتهما 90 ألف قرص إمفيتامين

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وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة جدة، بحوزتهما 90,005 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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