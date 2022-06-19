اخبار الخليج – بشراكة إستراتيجية مع «تمكين» وبتنظيم من الأكاديمية الملكية للشرطة.. إنطلاق فعاليات «المعسكر الصيفي الثالث عشر»

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت اليوم فعاليات المعسكر الصيفي الثالث عشر والذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» في الفترة من 19 يونيو إلى 30 يونيو 2022.

فقد بدأ برنامج الفترة الصباحية برفع العلم بالطابور الصباحي بمشاركة الفرقة الموسيقية لوزارة الداخلية، في إطار العمل على ترسيخ المواطنة والانتماء والولاء وغرس الروح الانضباطية والاعتماد على النفس مع تنمية العمل بروح الفريق الواحد .

وقد شارك طلبة المعسكر في ورش عمل متنوعة الأهداف من بينها ورشة حول القيادة كل يوم الذي يعده مركز سمائي ويهدف إلى تعزيز مفهوم القيادة من خلال العديد من الدروس المترابطة في هذا المجال، كما شارك الطلبة في ورشة حول ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة و تنظيم التغذية.

كما شارك الطلبة في ورشة بعنوان الاستعداد للمستقبل حيث والتي تهدف لتزويد المشاركين بمهارات الحياة الاساسية وتهيئتهم لمواجهة المستقبل على جميع الاصعدة، وتضمنت الورشة عدة محاور منها تطوير مهارات الانضباط والقيادة سواء على الصعيد الدراسي او العملي، وتطوير الثقة في النفس لدى المشاركين،ومواجهة تحديات الحياة وتحويلها الى فرص.

بعدها شارك الطلبة في برنامج المبتكر الصغير والذي قدمته مؤسسة إنجاز البحرين، ويهدف البرنامج التعرف على روح الريادة وتعزيز مفهوم القيادة، و ممارسة مهارة التفكير الإبداعي و القدرة على تحويل الأفكار إلى عمل تجاري وتسويقها.