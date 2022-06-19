وزير الثقافة يلتقي بوزير السياحة والآثار بمصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم, بمعالي وزير السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد أحمد العناني، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية للجمهورية المصرية لتعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين.
وناقش سموه في مستهل اللقاء، آفاق التعاون الثقافي السعودي المصري وأهمية تنميته وتطويره، انطلاقاً من العلاقات الأخوية العميقة التي تربط المملكة بمصر، إضافةً إلى بحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات الآثار والمتاحف وإحياء فنون الحضارة الإسلامية، خاصةً في عمليات تبادل استعارة القطع الفنية الأثرية بين المتاحف السعودية والمصرية.
حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، والمشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد الكنعان.
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