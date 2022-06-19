“الصحة” تشارك في مبادرة “طريق مكة” لخدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تشارك وزارة الصحة في مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال التنسيق مع الدول المشاركة في الخدمة لضمان التزام ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة بالاشتراطات الصحية قبل القدوم، بحيث يتمكن المستفيدون من التوجه مباشرة من الطائرة إلى مقار سكنهم، دون الحاجة إلى تطبيق إجراءات التحقق من شهادات الحصول على اللقاحات في منفذ الدخول، أو اتخاذ إجراءات وقائية أخرى.

يذكر أن “الصحة” تراجع كل عام الوضع الوبائي العالمي، وتُصدر الاشتراطات الصحية للحج، التي تتضمن التحصينات اللازمة التي يجب على ضيوف الرحمن الحصول عليها قبل القدوم إلى المملكة، والإجراءات الوقائية التي تطبق على ضيوف الرحمن في منافذ الدخول، وتتضمن الإرشادات الصحية للوقاية من المخاطر الصحية أثناء الحج، وتوافر الخدمات الصحية اللازمة للحالات الإسعافية أو الطارئة في صالات المبادرة عند الوصول إلى المملكة.