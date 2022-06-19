أميرِ تبوك يهنئُ القيادةَ بمناسبة حصول الأخضر الأولمبي على بطولة كأس آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهدُ بن سلطان بن عبدالعزيز أميرُ منطقة تبوك، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسموِّ ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛بمناسبة حصول المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا لكرة القدم على بطولة كأس آسيا.
وأكدَ أنَّ هذا الإنجازَ يضافُ إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تَحَقَّقَتْ للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر، مُنوِّهًا بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة.
كما هنَّأ سموُّه صاحبَ السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرَ الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والجهازين الإداري والفني واللاعبين بهذا الإنجاز.
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